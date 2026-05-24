Süper Lig\'e yükselen son takım Çorum FK oldu

24.05.2026 20:56
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Süper Lig'e yükselen diğer takımlar Erzurumspor ve Amedspor olmuştu.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Çorum FK, 2-0 kazandı.

ÇORUM FK YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Maça çok iyi başlayan Çorum FK, 36. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Uğur Uçar'ın öğrencileri, 52. dakikada kazanılan duran topta Mame Thiam'ın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkarttı. Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 90+3'ncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

ÇORUM FK TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Çorum FK dışında Süper Lig'e yükselen diğer takımlar Erzurumspor ve Amedspor olmuştu.

UĞUR UÇAR'IN BAŞARISI

17 Şubat’ta Çorum FK’nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı. Play-off'ta da iyi bir performans gösteren Uğur Uçar'ın ekibi adını Süper Lig'e yazdırdı. 

