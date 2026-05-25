CHP\'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması talebiyle disiplin soruşturması başlatılması için başvuruda bulundu.

Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından yapılan başvuruda, Kılıçdaroğlu hakkında disiplin sürecinin işletilmesi istendi.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE BAŞVURU YAPILDI

Evrensel’in haberine göre Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve “kesin ihraç” kararı verilmesini talep etti.

Başvuru dilekçesinde CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği’nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanırken, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

“PARTİ HUKUKU KURUMSAL YAPIYI KORUR”

Şalmanlı’nın dilekçesinde, parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, “Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şu şekilde: