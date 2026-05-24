Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi

24.05.2026 07:45
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in misilleme emri sonrası Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece boyunca patlamalar yaşandı. Rusya’nın Oreşnik tipi balistik füze kullandığı saldırılarda en az 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Ukrayna, ABD ve Avrupa’dan saldırı istihbaratı aldıklarını açıkladı. Kiev yönetimi ayrıca Rusya’nın askeri tesisleri ve drone merkezlerine uzun menzilli saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Gerilim sonrası bölgede savaşın daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik misilleme emri vermesinin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece boyunca patlamalar yaşandı. ABD ve Ukrayna makamlarının Rusya’nın olası füze saldırısına karşı uyarıda bulunmasının ardından başlayan saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

KİEV GECE BOYUNCA HEDEF OLDU

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılarda konutlar, öğrenci yurdu, araç servis merkezi ve alışveriş merkezinin vurulduğunu açıkladı.

Kliçko, yaralı sayısının 21’e yükseldiğini, yaralananlar arasında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu duyurdu. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

13 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 8 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

UKRAYNA: OREŞNİK FÜZESİ FIRLATILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya’nın “Oreşnik” tipi orta menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko ise başkentin “yoğun balistik füze saldırısı” altında olduğunu belirterek vatandaşlara sığınaklardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de gün içinde yaptığı açıklamada Rusya’nın Oreşnik füzesi kullanmaya hazırlandığına dair ABD ve Avrupa’dan istihbarat aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, “Rusya’nın Oreşnik saldırısına hazırlandığı yönünde bilgiler geliyor. Dünya bu kez saldırıdan sonra değil, saldırı olmadan önce tepki vermeli” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN KRİTİK UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Kiev Büyükelçiliği’nin “önümüzdeki saatlerde herhangi bir anda füze saldırısı gerçekleşebileceği” yönünde bilgi aldığını açıkladı. Saldırı ihtimali nedeniyle Kiev’de güvenlik önlemleri artırıldı.

PUTİN: TERÖR SALDIRISINA CEVAP VERİN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın cuma günü Rus işgali altındaki Luhansk bölgesindeki Starobilsk kentinde bulunan bir öğrenci yurdunu insansız hava araçlarıyla vurduğunu öne sürdü.

Putin saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, Rus Savunma Bakanlığı’na misilleme seçenekleri hazırlama talimatı verdi.

Rus haber ajansı TASS, saldırıda hayatını kaybeden çocuk sayısının 18’e yükseldiğini, enkaz altında kalan kişilerin bulunduğunu duyurdu.

UKRAYNA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ukrayna ordusu ise Rusya’nın iddialarını reddederek saldırının askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kiev yönetimi, Starobilsk bölgesinde vurulan noktalardan birinin Rusya’nın “Rubicon” adlı insansız hava aracı biriminin karargahı olduğunu duyurdu.

Rusya’nın gelişmiş drone teknolojileri üzerinde çalışan Rubicon Merkezi’nin 2024 yılında kurulduğu belirtildi.

UKRAYNA’DAN RUSYA İÇLERİNE DERİN SALDIRILAR

Ukrayna son haftalarda Rusya’nın askeri altyapısına yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, çarşamba gecesi işgal altındaki Sniijne kentinde bulunan Rus drone pilot eğitim kampına düzenlenen saldırıda en az 65 kursiyer ve bir eğitmenin öldüğünü açıkladı. Brovdi, saldırıda drone ve patlayıcıların bulunduğu 2 bin 484 metrekarelik kompleksin hedef alındığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgede büyük yangın çıktığı görüldü.

ZELENSKİY: RUSYA’NIN ASKERİ TESİSİNİ VURDUK

Zelenskiy ayrıca Rusya’nın Perm bölgesinde bulunan ve Rus ordusuna üretim yapan kimyasal tesisin vurulduğunu açıkladı. Söz konusu tesisin Ukrayna sınırına yaklaşık 1700 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Ukrayna lideri, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşarak tesisten yoğun duman yükseldiğini öne sürdü.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Son saldırılarla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Moskova’nın Oreşnik tipi füze tehdidi ve Ukrayna’nın Rusya içlerine düzenlediği uzun menzilli saldırılar, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişelerini artırdı.

