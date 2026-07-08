Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi\'nde: İngiltere ve Norveç başbakanları karşı karşıya geldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, kritik güvenlik gündeminin yanı sıra diplomasi koridorlarında tebessüm ettiren anlara da sahne oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, zirve oturumları öncesinde, ülkelerinin milli takım formalarıyla bir araya gelerek, yaklaşan Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde el sıkıştı.

İKİ LİDERDEN SAMİMİ POZLAR

Norveç Başbakanı Store'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda iki lider, Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin bahçesinde, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Norveç arasındaki mücadele öncesinde birbirlerine takıldı.

İki lider, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında 11 Temmuz Cumartesi günü İngiltere ile Norveç arasında yapılacak çeyrek final karşılaşması öncesinde üzerlerinde takımlarının formalarıyla Ankara'daki Büyükelçilik bahçesinde el sıkıştı.

MAÇ ÖNCESİNDE SÖZLÜ ATIŞMA

Söze iki ülke arasındaki unutulmaz futbol rekabetini hatırlatarak başlayan Store, "45 yıl önce Dünya Kupası elemelerinde Norveç, İngiltere'yi yenmişti. Radyo spikeri de 'Margaret Thatcher (İngiltere eski Başbakanı) beni duyuyor musun? Çocukların fena dayak yedi' demişti" ifadelerini kullandı.

Starmer ise bu göndermeye siyasi bir espriyle karşılık verdi. İngiltere'nin bugüne kadarki tek Dünya Kupası zaferini 1966 yılında İşçi Partisi iktidarı döneminde kazandığını hatırlatan Starmer, "Ama söylemediğin bir şey var, İngiltere Dünya Kupası'nı yalnızca İşçi Partisi hükümeti döneminde kazandı. Demek ki bu kez sıra bizde" dedi.

Store'nin, "Bekleyip göreceğiz. Harika bir maç olacak" yanıtı üzerine iki lider birbirlerine başarı dileyerek sohbeti sonlandırdı.

Ankara'daki yoğun diplomasi trafiği arasında yaşanan samimi diyaloğa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler, ittifakın savunma harcamaları, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alıyor.