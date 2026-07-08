NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, konakladığı otelden 'Canavar' isimli makam aracıyla ayrıldı.
Trump, otelden ayrıldığı sırada 'Canavar'ın içinden kendisini takip eden basın mensuplarına da el salladı.
ABD Başkanını takip eden televizyon kanalları, Trump'ın otelden çıkışını kaydetmek için otelin önünde canlı yayına geçti.
Ancak Trump'ın konvoyunda bulunan sinyal karıştırıcı sistemler, canlı yayın yapan kameralarda kısa süreli kesintilere neden oldu.
ABD Başkanı'nın konaklayacağı otelde alınan üst düzey güvenlik önlemleri, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.
ABD Başkanı'nın konvoyundaki sinyal karıştırıcılarının gücü ise Trump'ın sadece fiziksel olarak değil, dijital ve elektronik anlamda da üst düzeyde korunduğunu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Donald Trump › Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma - Son Dakika
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