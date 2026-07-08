İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ABD ordusunun bu gece İran'ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Haberde, söz konusu saldırılar sonucunda Buşehr ve Bender Abbas kentlerinde İran ordusunun hava ve deniz kuvvetlerinde görevli 8 askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırılarda yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin paylaşıldığı haberde, İran ordusunun, "düşmana karşı son nefesine kadar direneceği" ve hayatını kaybedenlerin intikamını alacağı belirtildi.
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › ABD saldırısında 8 İran askeri öldü - Son Dakika
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