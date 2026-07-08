Mersin\'de kamyon devrildi: Nişana hazırlanan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mut-Karaman karayolu Alahan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mut istikametine seyir halinde bulunan Emre Bozdoğan (26) yönetimindeki 80 AFS 099 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonun altında sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Abdioğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emre Bozdoğan'ın bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı belirtildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Bozdoğan'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN