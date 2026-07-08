Eskişehir\'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Eskişehir'de ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan şahsın ölümü şüpheli bulunarak inceleme başlatıldı.

Olay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yakınlarındaki yeşillik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki H.T.'nin ağaçların altında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili polis inceleme başlattı.