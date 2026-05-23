İzmir'de 33 Kedi Ölü Bulundu

23.05.2026 22:50
Buca'da 33 kedinin ölümüne neden olduğu iddia edilen veteriner hekim H.E. adli kontrolle serbest.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen veteriner hekim H.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunması üzerine başlatılan incelemede, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde bazıları yavru olmak üzere 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E, gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli veteriner hekim H.E., "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Veteriner hekim H.E, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
