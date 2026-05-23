ABD medyası duyurdu: ABD-İran savaşı bugün sona erecek
23.05.2026 23:25
23.05.2026 23:25
ABD medyasının son dakika olarak duyurduğu iddiaya göre, bir ayı aşkın süredir devam eden ABD-İran savaşı bugün resmen sona eriyor. Pakistan'daki müzakere masasının dağılmasının ardından gelen bu tarihi iddia, Beyaz Saray'ı da hareketlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de katılımıyla acil ulusal güvenlik toplantısı başlatırken, taraflardan gelen kritik açıklamalar Orta Doğu'da tüm dengelerin değişmek üzere olduğunu gösteriyor.

ABD ve İran arasında varılan ateşkes sonrası anlaşma için müzakereler devam ediyor. ABD medyası, tüm dünyanın gözünün çevrildiği savaşın bugün sona ereceğini öne sürdü.

ABD ve İran arasında 1 aydan fazla süren savaşa ateşkesle ara verilmişti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasında müzakere masası kurulmuştu. Söz konusu müzakere masası Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD tarafından başlatılan abluka nedeniyle dağılmıştı.

ABD VE İRAN'DAN AÇIKLAMALAR 

ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız" demişti.

"SAVAŞ BUGÜN SONA ERECEK 

Axios'un ABD ve İran arasındaki savaş bugün sona ereceğini öne sürerken ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ulusal güvenlik toplantısı yapıyor. Trump toplantıya Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve tüm Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerini çağırdı. 

ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance de beklenmedik bir şekilde Ohio'dan Beyaz Saray'a döndü. 

Ayrıca Trump'ın Arap ülkesinin liderleriyle bir görüşme planladığı da belirtildi. 

