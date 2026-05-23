Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth\'un bonservisi belli oldu

23.05.2026 23:08
Adı Fenerbahçe'yle de anılan Alexander Sörloth, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Norveçli golcünün bonservisini belirledi.

İspanyol devi Atletico Madrid'de Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geleceği belirsizliğini koruyor. Adı transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan deneyimli santrforun takımdan ayrılma ihtimali masaya yatırılırken, transferin mali şartları da netleşmeye başladı.

İSTENEN RAKAM: 30 MİLYON EURO

Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid yönetimi, Sörloth'u bırakmak için kapıyı 30 milyon euro bonservis bedeliyle açıyor. 

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN CİDDİ TALİPLERİ VAR

Deneyimli golcüye İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan ciddi teklifler olduğu belirtilirken, Norveçli oyuncunun kendisine ilgi gösteren ekiplerden Everton'a gitmeye sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncuyu 2024-25 sezonunun başında Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle toplamda 53 resmi maça çıkan ve 2771 dakika sahada kalan 28 yaşındaki forvet, takımına 20 gol ve 1 asistlik performansla katkı sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:40:58.
