Tokat'ta Yeşilırmak Taştı
Tokat'ta Yeşilırmak Taştı

Tokat'ta Yeşilırmak Taştı
23.05.2026 00:59
Tokat'ta yoğun yağış sonrası Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi, köprü çevresinde kalabalık oluştu.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve Almus Barajı'nın dolusavağının taşmasının ardından Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi. İl merkezinden geçen ırmağın debisinin artmasıyla birlikte Atatürk Köprüsü çevresinde tehlikeli görüntüler oluştu.

Kent merkezinde gece saatlerinde yükselen su seviyesini gören vatandaşlar köprü üzerine akın etti. Taşkın riskine rağmen köprü çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar, Yeşilırmak'ın uzun yıllardır ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etti. Kahverengiye dönen ve hızla akan suyun köprü ayaklarına kadar ulaştığı görüldü. Özellikle köprü altında oluşan güçlü akıntı dikkat çekti. Öte yandan Yeşilırmak'taki yükseliş dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde suyun debisinin ciddi şekilde arttığı, köprü çevresinde yoğun insan kalabalığı oluştuğu ve ırmağın taşkın seviyesine yaklaştığı görüldü. Yetkililer, vatandaşların dere ve ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Tokat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

