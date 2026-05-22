Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

22.05.2026 21:40
CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde yapılan 'Parti İrademize Sahip Çıkıyoruz' mitinginde konuştu. Bugün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Özel, "Bir soru aldım, "Siz ne diyorsunuz diye?" Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP, karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Başvuruyu değerlendirip karara bağlamak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştiren YSK, CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“BİZ AİLESİNE SAHİP ÇIKANLARIZ”

"Aile her şeydir. Ne zaman başımız sıkışsa, yüzümüzü ailemize döneriz, aile düştüğümüzde kolumuzdan tutandır, sendeleyince omzumuza dokunandır, yokluğuna katlanmak zordur ama zoru göğüsleriz. Her şeye dayanırız da ailemizin haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermeyiz. Siz benim ailemsiniz. Bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir.

Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir. Biz ailesine sahip çıkanlarız. Biz yoksulları, emeklileri, emekçileri, esnafı, çiftçiyi, gençleri ailemiz bildik. Bu otobüslerin üstünde bütün meydanlarda ailemize sahip çıktık. Gün oldu zora düştük, saldırıya uğradık, tüm illerde, tüm ilçelerde, baba ocağı neredeyse benim ailem onun önünde. Benim ailem bizimle birlikte.

"SUÇUMUZ KONTROLLÜ MUHALEFET OLMAYI REDDETMEK"

Bizim suçumuz müesses nizama başkaldırmak, bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek, bizim suçumuz paşa paşa konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp, millet için iktidarı hedeflemek. Mesele milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır, milletin bozulan huzurunu geri getirmeye çalışmak, küçülen ekmeğini büyütmeye çalışmaktır. Mesele müesses nizama itiraz edip AKP'nin kara düzenin çarkına çomak sokmaktır. Mesele budur.

Bugün biz CHP'yi değil, CHP'ye yapılan bu saldırıyla demokrasiyle, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetin, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AKP'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz.

"BUGÜN YAŞANANLAR DOĞUM SANCISIDIR"

Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Acı çekeceğiz, zorlanacağız, ama katlanacağız. Çünkü biz yüz yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olacağız, bu milleti kurtaracağız. Sancıya dayanmadan müesses nizamın çarkları kırılamaz. Sancıya dayanmadan AKP'nin kara düzeni yenilemez. İşkenceye de varsa gidişat, işkencelerine de katlanacağız, en sonunda biz kazanacağız.

AKP yaşlanmıştır, AKP yorulmuştur, AKP tükenmiştir. Erdoğan bir daha seçim kazanamayacağını görmektedir. Erdoğan bu yüzden milleti adaysız, partisiz, lidersiz, seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istemektedir. Saldırının hedefinde tüm demokratik sistem vardır.

Tüm haklar, tüm özgürlükler hedeftedir. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin, bir kişi kimsenin umudu olmasın, bir parti sisteme alternatif sunmasın, bu rejim hiç kaybetmesin, kaybeden emekçiler ve emekliler olsun, zenginlerin yüzü gülsün istemektedir. İtiraz tam da bunadır, itiraz AKP'nin kara düzeninedir. Rüzgar artık emekten, emekçiden, milletten, halktan yana esmektedir.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: EN KISA ZAMANDA SANDIK İSTİYORUZ, KURULTAY İSTİYORUZ

Dedim ki, 'Sokağı görüyor musun, milleti duyuyor musunuz, bu partinin baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşındaki teyzemi, 15 yaşındaki evladı görüyor musunuz?, Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz?' Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor, bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, siyasi partileri en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor, 'Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir' diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, "Siz ne diyorsunuz diye?" Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.

"ÖNCE KURULTAY SANDIĞINI KURTARACAĞIZ. SONRA DA SEÇİM SANDIĞINI KURTARACAĞIZ"

CHP delegesinin, üyesinin önünde Atatürk'ün sandığı gelecek. Bu milletin önüne ise seçim sandığı gelecek. İktidar değişecek. Bu meydanın gücüyle sandığı da getireceğiz. Emekçinin de emeklinin de hakkını alacağız. Gençlerin umudu olacağız. Sizin gücününüz bir araya getirmek şart. Hemen şimdiden kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra da seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız.

Bu yürüyüş durmayacak benden size söz. Bu yürüyüş mağdurların, mazlumların, iyilerin, yoksulların, çalışkanların, dürüstlerin haysiyet yürüyüşüdür, onur yürüyüşüdür, iktidar yürüyüşüdür. Dayanışmayı, örgüt örgüt, meydan meydan, adım adım adım büyüten tüm siyasi partilere, siyasi partilere, sivil topluma, meslek odalarına, Barolara yürekten teşekkür ediyorum.

“BU MİLLETİ KARINCA GÖRÜP EZERİM SANMAYIN, KARINCANIN KARDEŞİ VAR, O DA BU MEYDANIN KENDİSİDİR”

Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner, aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme gün gelir şah olur, şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur. Şaha da söylüyorum, şaha güvenenlere de bu milleti küçük görmeyin, tektir, yalnızdır bu oyunda yalnızdır demeyin, gün gelir şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur.

Piyonları şah yapacağız, ayakları baş edeceğiz, kibirli olanlara yeter diyeceğiz. Bu milleti karınca görüp ezerim sanmayın, karıncanın kardeşi var, o da bu meydanın kendisidir. Buraya dertten, tasadan kurtulmaya, buraya zulme direnmeye, buraya adaletsizliğe karşı meydan okumaya geldiniz. Siz bu ülkenin, bu milletin, bu halkın kurtuluşusunuz."

  Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
