Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalar ve yargı kararları siyasetin ana gündem maddesi olurken, Babacan bu süreçte yargının siyaseti şekillendirme aracı haline getirilemeyeceğini söyledi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin hukuki güvenliğe ve demokratik rekabete ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Babacan, “Türkiye’nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokrasi de ekonomi de ülke de zarar görür” değerlendirmesinde bulundu.
Muhalefet partilerinden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte CHP kurultayına ilişkin karar siyasetin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken, Babacan’ın açıklamaları da dikkat çekti. DEVA Partisi lideri daha önce katıldığı televizyon programlarında da “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, siyasette yargı müdahalesi tartışmalarının demokrasiye zarar verdiğini savunmuştu.
Kararın ardından çok sayıda muhalefet partisinden CHP’ye destek mesajları gelirken, hukukçular ve siyasi çevrelerde de “yargının siyasete müdahalesi” tartışmaları gündeme taşındı. Özellikle muhalefet cephesinde, siyasi partilerin iç işleyişine ilişkin kararların sandık ve parti iradesiyle şekillenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?