Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi\'ni topluyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, finans piyasalarında sert bir dalgalanmaya yol açtı. Borsa İstanbul'da endeksteki kayıplar yüzde 6'yı buldu. Piyasadaki ani düşüş nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurdu.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ BİR ARAYA GELECEK

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik üzerine ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal istikrarı korumak ve piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla Finansal İstikrar Komitesi'nin cuma sabahı acil olarak toplanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."