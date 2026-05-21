Trump ve Netanyahu'nun Görüşmesi: Savaş Görüş Ayrılığı - Son Dakika
Trump ve Netanyahu'nun Görüşmesi: Savaş Görüş Ayrılığı

21.05.2026 03:55
Trump ve Netanyahu, barış planını tartışırken İran'la savaşı sürdürme isteği yüzünden anlaşamadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'la savaşı sona erdirmeyi hedefleyen revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı, ancak savaşın yeniden başlamasını isteyen Netanyahu'nun Trump'la görüş ayrılığına düştüğü öne sürüldü.

ABD ile İran arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmaya dair umutlar sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Axios'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Pakistan öncülüğünde ve diğer bölgesel arabulucuların katkılarıyla hazırlanan revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı bildirildi. Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların ABD ve İran'ın savaşı resmen sona erdirmek ve İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular üzerine 30 günlük bir müzakere dönemi başlatmak için imzalayacağı bir "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği aktarıldı. Gergin geçen görüşmede Netanyahu'nun öfkeli bir tutum sergilediği belirtilirken, İsrailli liderin müzakerelere son derece şüpheyle yaklaştığı ve İran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak için savaşı yeniden başlatmak istediği kaydedildi. İki liderin bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşadığı, ve Netanyahu'nun görüşmeden son derece rahatsız olduğu belirtildi. - WASHINGTON

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

