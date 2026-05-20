İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul\'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
20.05.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 3-0 kazandı.

ASTON VILLA FARKA KOŞTU

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2'de Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı. Finalde 1 gol, 1 asist yapan Emiliano Buendia, maçın adamı seçildi.

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

ŞAMPİYON ASTON VILLA

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İngiliz ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye etmeye hak kazandı. 

ASTON VILLA 24 SENE SONRA AVRUPA'DA KUPA KAZANDI

Aston Villa, bu galibiyetle tam 24 yıl aranın ardından bir UEFA organizasyonda kupa kaldırdı. Son olarak 2001-2002 sezonunda da UEFA Intertoto Kupası'nı müzesine götüren İngiltere temsilcisi, bunun yanında 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1982-1983 sezonunda da UEFA Süper Kupa’da şampiyonluk elde etmişti.

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

EMERY, 5. AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI

Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery de bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaştı. Birmingham ekibinin teknik direktörü, bu kupayı Sevilla ile üç kez (2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016) ve Villarreal ile bir kez (2020-2021) kazandı. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda ise Arsenal ile finalde mağlup oldu.

İSTANBUL'DA BİR KEZ DAHA İNGİLİZLER GALİP

Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yaptı. İstanbul’un organizesindeki bu finallerde ise İngilizlerin üstünlüğü dikkat çekti.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Milan’ı penaltılar sonucu 6-5 mağlup ederek zafere uzandı.

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’nin mücadele ettiği ve yine Beşiktaş Park’ta yapılan maçta da Liverpool, bir kez daha İstanbul’dan kupayla ayrıldı.

2023 yılında Manchester City ile Inter takımları arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada da 1-0’lık sonuçla kupayı müzesine götüren taraf Manchester ekibi City’di.

20 Mayıs 2009’da yapılan UEFA Kupası finalinde ise Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla Almanya’nın Werder Bremen ekibi karşı karşıya gelmiş ve UEFA Kupası ismiyle son kez düzenlenen organizasyonun kazananı Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk olmuştu.

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

37 BİN 234 TARAFTAR TRİBÜNDE 

Aston Villa ile Freiburg arasındaki maçı tam 37 bin 324 taraftar tribünlerden takip etti. Beşiktaş Park’ta hem İngiliz hem de Alman taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurarak, karşılaşmanın başından sonuna kadar takımlarını destekledi.

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

Freiburg, Freiburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Tam 22 sene sonra gelen sevinç Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
Altında kayıp derinleşti Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı
“Boynuz kulağı geçti“ dedirten olay Arteta resmen tarih yazdı "Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı
Alarm verildi Meteoroloji’den 81 ile yağış uyarısı Alarm verildi! Meteoroloji'den 81 ile yağış uyarısı

23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:39:24. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.