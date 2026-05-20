"Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı

"Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı
20.05.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesi sonrası Premier Lig’de 22 yıl sonra şampiyon oldu. İspanyol teknik adam kariyerinin ilk Premier Lig kupasını kazandı. Guardiola'nın yanında yetişen eski futbolcusu Mikel Arteta'nın önderliğinde son verdi.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Londra ekibi bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

22 YILLIK HASRET BİTTİ

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puan farkını 4’e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyon oldu.

ARTETA’NIN İLK PREMIER LİG ZAFERİ

2019 yılında Arsenal’ın başına geçen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam son yıllarda zirve yarışının içinde tuttuğu takımını bu kez mutlu sona ulaştırdı.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra eski kulübü Arsenal'de 2019'da teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta, yıllar sonra yanında yetiştiği ustası Guardiola'nın önünde ligi şampiyon bitirerek Londra ekibinin makus kaderini değiştirdi.

ARSENE WENGER SONRASI İLK

Arsenal, Premier Lig’de son şampiyonluğunu Arsene Wenger yönetiminde 2003-04 sezonunda yaşamıştı. “O yenilmezler” olarak tarihe geçen kadronun ardından gelen en büyük başarıya Arteta imza attı.

DURAN TOPLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Arsenal’ın bu sezon duran toplardaki başarısı dikkat çekti. Londra ekibi korner organizasyonlarından bulduğu 18 golle Premier Lig rekoru kırdı.

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Arsenal şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi. Topçular, 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da PSG ile karşı karşıya gelecek. Arsenal’in mücadeleyi kazanması halinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürecek.

GUARDIOLA İÇİN BİR İLK

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu şampiyonluk yaşamadan tamamladı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Mikel Arteta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Boynuz kulağı geçti' dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı kaza kamerada Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Sağlık raporlarında yeni dönem Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

08:47
İçkileri kafaya dikti Yıldız ismi daha önce böyle görmediniz
İçkileri kafaya dikti! Yıldız ismi daha önce böyle görmediniz
08:17
Altında kayıp derinleşti Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
08:13
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
08:02
Tam 22 sene sonra gelen sevinç Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
07:59
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar
07:39
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
06:35
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
05:37
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 08:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: "Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.