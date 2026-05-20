"Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Londra ekibi bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

22 YILLIK HASRET BİTTİ

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puan farkını 4’e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyon oldu.

ARTETA’NIN İLK PREMIER LİG ZAFERİ

2019 yılında Arsenal’ın başına geçen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam son yıllarda zirve yarışının içinde tuttuğu takımını bu kez mutlu sona ulaştırdı.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra eski kulübü Arsenal'de 2019'da teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta, yıllar sonra yanında yetiştiği ustası Guardiola'nın önünde ligi şampiyon bitirerek Londra ekibinin makus kaderini değiştirdi.

ARSENE WENGER SONRASI İLK

Arsenal, Premier Lig’de son şampiyonluğunu Arsene Wenger yönetiminde 2003-04 sezonunda yaşamıştı. “O yenilmezler” olarak tarihe geçen kadronun ardından gelen en büyük başarıya Arteta imza attı.

DURAN TOPLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Arsenal’ın bu sezon duran toplardaki başarısı dikkat çekti. Londra ekibi korner organizasyonlarından bulduğu 18 golle Premier Lig rekoru kırdı.

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Arsenal şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi. Topçular, 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da PSG ile karşı karşıya gelecek. Arsenal’in mücadeleyi kazanması halinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürecek.

GUARDIOLA İÇİN BİR İLK

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu şampiyonluk yaşamadan tamamladı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada 89. dakikada oyuna dahil oldu.