Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

20.05.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat dünya gündeminde yankı uyandırdı. Tatbikatta askerlerin Çin ordusuna ait üniformalar giydiği ve Hint askerleriyle yumruk yumruğa çatışma eğitimi yaptığı görüldü. Dağlık bölgede gerçekleştirilen yakın temaslı operasyon senaryoları sosyal medyada geniş yankı bulurken, görüntüler Çin-Hindistan gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Hindistan ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tatbikatta askerlerin Çin ordusuna ait üniformalar giyerek birebir çatışma eğitimi yaptığı görüldü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Görüntülerde Çin askeri kıyafetleri giyen birliklerle Hint askerlerinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar dikkat çekerken, yakın temaslı operasyon senaryolarının uygulandığı görüldü. Dağlık bölgede gerçekleştirilen tatbikatın olası bir sınır çatışmasına hazırlık amacı taşıdığı yorumları yapıldı.

GERİLİMİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Çin askerlerini temsil eden birliklerle yapılan tatbikat sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle son yıllarda sınır hattında sık sık karşı karşıya gelen iki nükleer güç arasındaki tansiyon nedeniyle tatbikatın dünya kamuoyunda endişe yarattığı değerlendirildi.

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı kaza kamerada Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Sağlık raporlarında yeni dönem Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor

08:17
Altında kayıp derinleşti Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
08:13
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
08:02
Tam 22 sene sonra gelen sevinç Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
07:59
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar
06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
06:35
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
05:37
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 08:39:40. #7.12#
SON DAKİKA: Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.