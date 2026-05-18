10 Yıl Sonra Aydınlatılan Çiftin Cinayeti

18.05.2026 19:45
Mazı köyündeki cinayetin torun Özcan Teryaki tarafından işlendiği tespit edildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde öldürülen Fatma (79) ve İbrahim Teryaki (74) çiftinin cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Yaşadığı psikolojik bunalım, gördüğü kabuslar ve çevresine rahatsızlık verdiği belirlenen torun Özcan Teryaki'nin cinayeti işlediği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden Özcan Teryaki tutuklanırken, annesi N.T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 5 Ocak 2016 yılında Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İbrahim ile eşi Fatma Teryaki, 6 Ocak'ta torunları E.T. tarafından müstakil evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen delil niteliğindeki malzemelerin incelenmesi sonucunda, giydiği montun kolunda barut izine rastlanan torun E.T., tutuklandı. E.T.'nin tutuklanmasının ardından N.T. ve oğlu Özcan Teryaki'nin köyde konuyu dillendirerek algı yarattıkları ve olayın üstünü örtmeye, dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları öğrenildi. 14 ay hapis yatan E.T., Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında delil yetersizliğinden beraat etti.

EKİPLER, AİLEYİ FİZİKİ VE TEKNİK YAKIN TAKİBE ALDI

Şüpheli olarak değerlendirilen E.T.'nin berat etmesi nedeniyle olay, faili meçhul olarak kaldı ve soruşturma devam etti. Yıllardır çözülemeyen ve kamuoyunda tartışılmaya devam eden faili meçhul cinayet, 2026 yılında yeniden ele alınarak incelenmeye başlanıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın geçmiş tüm detayları yeniden incelenip, tanık ifadeleri güncellenerek, teknik ve fiziki takip çalışmaları gizlilikle yürütüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin, aile içinden birilerinin olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, aileyi fiziki ve teknik yakın takibe aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TORUN, KABUSLAR GÖRMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Özcan Teryaki'nin olay sonrası psikolojik olarak çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyandığı ve çevresine tedirgin davranışlar sergilediği tespit edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda Özcan Teryaki ve görüştüğü herkes yakın takibe alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüpheli Özcan Teryaki'nin irtibat kurduğu kişilerle yapılan görüşmeler, elde edilen yeni deliller ve teknik çalışmalar sonucunda dede ve babaannesini öldürdüğü saptandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Özcan Teryaki, annesi F.T., N.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T. yakalandı.

ANNE VE OĞUL, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan çapraz sorgulamalarında Özcan Teryaki ile annesi N.T. cinayeti, 'aile içi husumet' nedeniyle gerçekleştirdiklerini, cinayet olayını Özcan Teryaki'nin gerçekleştirdiğini, N.T.'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası Özcan Teryaki ile birlikte hareket ederek olay yerinde detaylı temizlik yapıp delil ve izleri yok ettiklerini itiraf etti. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırılarak, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Özcan Teryaki tarafından Kızılırmak Nehri'ne atıldığı itirafta yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özcan Teryaki, işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

