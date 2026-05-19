Tarsus'taki Silahlı Saldırıda 6 Ölü, 8 Yaralı

19.05.2026 06:10
Mersin Valiliği, Tarsus'taki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus ilçesinde 6 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi de yaralayan Metin Ö.'nün daha önce yasaklı madde bağımlılığından kaynaklı birçok kez hastane girişinin olduğu ve çeşitli psikiyatrik tanıların tespit edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.05.2026 tarihinde saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir. Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
