İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

18.05.2026 07:46
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin karşısına Hearts, Sturm Graz veya Polonya Ligi ikincisi çıkabilir. İşte detaylar...

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertli ekibin mevcut durumda karşılaşabileceği rakipler arasında Avusturya’dan Sturm Graz, İskoçya’dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi bulunuyor. Polonya’dan muhtemel rakipler ise Gornik Zabrze, Jagiellonia veya Rakow olacak.

ASTON VILLA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi finalindeki sonucu da etkili olacak. İngiliz ekibinin Avrupa Ligi’ni kazanıp Premier Lig’i ilk 4 içinde tamamlaması halinde Bodo/Glimt ile Olympiakos direkt üst tura çıkacak. Bu durumda Sturm Graz, Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran 2026’da yapılacak. İlk maçlar 21-22 Temmuz’da, rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.

SONRAKİ TURLARDA ZORLU RAKİPLER

Fenerbahçe’nin 2. Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Sparta Prag ve NEC gibi takımlar da yer alıyor. Play-off turunda ise Lyon, Olympiakos ve Bodo/Glimt gibi güçlü ekiplerin dahil olması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda Devler Ligi gruplarına kalmak için zorlu bir eleme süreci yaşayacak. Fenerbahçe taraftarı şimdiden kura çekimine kilitlenmiş durumda.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
