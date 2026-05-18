Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli: Öcalan\'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
18.05.2026 07:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek "Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir hamleye ve buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek "Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, "Bunu mümkün kılacak siyasi hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim TBMM ‘Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ bu yönde önemli bir işlev görmüştür." ifadelerini kullandı.

Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye, önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir." dedi.

"UYGUN BİR STATÜ OLMALI"

Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığını belirten Bahçeli, “Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri "örgütün kurucu önderi" ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir." diye konuştu.

“BARIŞ SÜRECİ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

Bahçeli, "Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir." dedi.

“KOORDİNATÖRLÜK, ÖRGÜTÜN TASFİYESİYLE SINIRLI KALACAKTIR”

Koordinatörlük mekanizmasının tanım ve kapsamına ilişkin ayrıntıları da aktaran Bahçeli, “Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • isa Pekgöz isa Pekgöz:
    Bu hangi partinin başkanı? Milliyetçi mi? 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Kocaeli’deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu
Mourinho üzgün Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
06:29
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
06:18
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler
Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
06:09
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
01:12
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı
Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 07:40:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.