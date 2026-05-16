Malatya\'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti

Malatya’da iki grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, çocuk parkında silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen üç şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI ÇOCUK PARKINA TAŞINDI

Olay, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Selçuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Yusuf K. ve Hüseyin K., sanal medya platformları üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet T. A. ve Saim Y. ile tartışmaya başladı. Ekran başındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, kozlarını paylaşmak amacıyla çocuk parkında buluşma kararı aldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, ARKADAŞI BIÇAKLANDI

Parkta bir araya gelen iki grup arasındaki sözlü sataşma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre arbede sırasında Ahmet T.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açarak etrafa korku saldı. Bu sırada Yusuf K. da cebinden çıkardığı bıçakla, tartışma halinde olduğu Saim Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇMAK İSTEDİ

Kanlar içinde kalan Saim Y., arkadaşı Ahmet T.A. tarafından parka geldikleri araca bindirilerek hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Saim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürerken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Ahmet T.A.'yı hastane çevresinde yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayın ardından parkta inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüpheliler Yusuf K. ve Hüseyin K.'yı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.