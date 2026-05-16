Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti

16.05.2026 23:27
Malatya'da sosyal medya üzerinden tartışan iki grubun çocuk parkına taşınan hesaplaşması kanlı bitti. Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Parkı'nda buluşan tarafların kavgasında pompalı tüfekle havaya ateş açılırken, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı arkadaşını hastaneye bırakan bir şüpheli ile parkta bekleyen iki zanlı, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI ÇOCUK PARKINA TAŞINDI 

Olay, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Selçuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Yusuf K. ve Hüseyin K., sanal medya platformları üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet T. A. ve Saim Y. ile tartışmaya başladı. Ekran başındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, kozlarını paylaşmak amacıyla çocuk parkında buluşma kararı aldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, ARKADAŞI BIÇAKLANDI 

Parkta bir araya gelen iki grup arasındaki sözlü sataşma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre arbede sırasında Ahmet T.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açarak etrafa korku saldı. Bu sırada Yusuf K. da cebinden çıkardığı bıçakla, tartışma halinde olduğu Saim Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇMAK İSTEDİ 

Kanlar içinde kalan Saim Y., arkadaşı Ahmet T.A. tarafından parka geldikleri araca bindirilerek hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Saim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürerken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Ahmet T.A.'yı hastane çevresinde yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayın ardından parkta inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüpheliler Yusuf K. ve Hüseyin K.'yı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Malatya, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
