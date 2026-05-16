Fransa\'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti

16.05.2026 22:30
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aralarında flörtöz mesajlaşmalar olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve First Lady Brigitte Macron'un Vietnam gezisi sırasında eşine attığı tokadın sebebi olarak gösterilen İranlı ünlü oyuncu Gülşifte Ferahani gündem oldu. "Yakınlaşma" iddiaları tartışılmaya devam ederken, gözler Ferahani’nin, İran’da çocuk yaşta başlayan yıldızlığından Hollywood sürgününe uzanan sıra dışı hayat hikayesine çevrildi.

Fransız gazeteci Florian Tardif’in kaleme aldığı Un Couple (Presque) Parfait (Neredeyse Mükemmel Bir Çift) adlı kitap, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında flörtöz mesajlaşmalar yaşandığını ileri sürdü. 

ÜNLÜ TOKADIN SEBEBİ! 

Mayıs 2025'teki Vietnam ziyaretinde Brigitte Macron’un eşine uçaktan inerken attığı ve kameralara yansıyan tokadın arkasında da bu mesajların olduğu iddia edildi. 

İddiaya göre Ferahani’nin Macron’a “Sizi çok çekici buluyorum” dediği, Macron’un ise “Ben de sizi çok güzel buluyorum” yanıtını verdiği öne sürüldü.

Taraflar iddiaları kesin bir dille reddederken, spot ışıkları bir kez daha Ferahani'nin politik ve sinematik yaşamına çevrildi.

"İRAN'IN ANNESİ" OLARAK TANINIYOR 

1983 doğumlu Gülşifte Ferahani, İran sinemasına henüz 14 yaşındayken The Pear Tree (Armut Ağacı) filmiyle adım attı ve ülkesinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanarak genç yaşta yıldızlaştı. Entelektüel kimliği ve özgürlükçü duruşuyla tanınan Ferahani, ünlü yazar Mercane Satrapi tarafından "İran’ın annesi" olarak nitelendirilecek kadar güçlü bir kültürel figür haline geldi. Ancak 2008 yılında Hollywood kapılarının açılması, onun için geri dönülmez bir kırılmanın başlangıcı oldu.

KIRMIZI HALIDA BAŞÖRTÜSÜ KRİZİ 

Ferahani, Ridley Scott’ın yönettiği, Leonardo DiCaprio ve Russell Crowe’un başrollerini paylaştığı Body of Lies (Yalanlar Üstüne) filminde rol alarak uluslararası alanda dikkat çekti. Ancak bu küresel başarı, İran yönetiminin tepkisini çekti. Filmin New York’taki galasında kırmızı halıya başörtüsüz çıkan Ferahani, İran rejimi tarafından "açık bir meydan okuma" ile suçlandı. Pasaportuna el konulan ve sorgulanan ünlü oyuncu, bir gecede ülkesinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı.

SÜRGÜNÜ "ÖLÜM GİBİ" DİYEREK TANIMLADI 

İlk olarak ABD'ye, ardından Fransa'ya yerleşen Ferahani'ye İran yönetimi tarafından ağır para cezaları kesildi. Kariyerine Fransız sinemasında başarıyla devam eden oyuncu, 2012 yılında Cesar Ödülleri projesinde ve 2015 yılında bir dergiye verdiği çıplak pozlarla kadın bedeni üzerindeki baskılara karşı sesini yükseltti. Bu çıkışları nedeniyle ülkesindeki muhafazakar çevrelerin hedefi olan ve ailesi tehdit edilen Ferahani, The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda sürgünde olmayı şu sözlerle tanımlamıştı:

"Sürgün yaşanmadan anlaşılabilecek bir şey değil. Herkes sizi kurban olarak görmek istiyor. Ama ben sadece çalışmak isteyen bir oyuncuyum."

KADIN HAKLARI MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ 

Bugün 42 yaşında olan ve yaşamını İbiza ile Portekiz arasında sürdüren Gülşifte Ferahani, yalnızca bir sinema sanatçısı değil, aynı zamanda İran’daki kadın hakları mücadelesinin uluslararası alandaki en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi aracılığıyla İran’daki protestolara destek vermeyi sürdüren Ferahani, siyasi duruşundan ve ifade özgürlüğü savunuculuğundan taviz vermeyen profiliyle hem sanat hem de dünya siyaset gündemindeki yerini koruyor.

