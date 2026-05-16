La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

La Liga\'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var
16.05.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da 12 takımın La Liga'da kalma mücadelesinde heyecan dorukta. Ligde son 2 haftaya girilirken 8 ile 19. arasında 6 puan fark bulunuyor.

La Liga'da bitime 2 hafta kalırken, kümede kalma mücadelesi veren 12 takım arasındaki yarış büyük bir heyecana sahne oluyor.

LA LIGA'DA BÜYÜK HEYECAN

Barcelona, 35. haftada ağırladığı Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı. La Liga'da 37. hafta maçları öncesi orta sıralar ile küme düşme hattı arasındaki takımların puan farkı açısından birbirine yakın olması futbol dünyasında eşine az rastlanır bir görüntü sergiliyor. Ligin 8 ile 19. arasında sadece 6 puan farkı bulunurken, son 2 haftada kıyasıya bir ligden düşmeme mücadelesi yaşanacak.

SADECE OVIEDO'NUN DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ 

Ligin 8. sırasında 45 puan toplayan ve İspanya Kral Kupası'nı (Copa del Rey) kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. La Liga sezonunda, 13 ile 19. sıradaki takımlar arasında sadece 3 puan fark olması nedeniyle zorlu bir küme düşmeme mücadelesi yaşanıyor.

Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken, 11. Valencia ile 12. Sevilla, 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Yaptığı 36 maçta 29 puan toplayan Real Oviedo'nun düşmesi kesinleşmişti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takım ise kalan 2 haftada belli olacak.

37. HAFTANIN PROGRAMI

Tamamı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak 37. hafta maçlarının programı şöyle:

  • 20.00 Athletic Bilbao-Celta Vigo
  • 20.00 Atletico Madrid-Girona
  • 20.00 Elche-Getafe
  • 20.00 Levante-Real Mallorca
  • 20.00 Osasuna-Espanyol
  • 20.00 Rayo Vallecano-Villarreal
  • 20.00 Real Oviedo-Alaves
  • 20.00 Real Sociedad-Valencia
  • 20.00 Sevilla-Real Madrid
  • 22.15 Barcelona-Real Betis

La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 02:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.