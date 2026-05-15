Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor

15.05.2026 23:32
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, sezon sonu Al Nassr'dan ayrılıyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile görüştüğü ve teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili futbolseverleri şaşırtacak bir gelişme yaşandı.

AL NASSR'DAN AYRILIYOR 

Portekiz basını A Bola'ya göre; Jorge Jesus sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılma kararı aldı. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu kararını kulüp yöneticilerine iletti ve Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesi bildirdi. Jesus, hem kıta hem de lig şampiyonluğu kazandıktan sonra Arap futboluna veda etmeyi planlıyor. 

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

Haberde, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe ile ön görüşme yaptığı ve mayıs ayı sonunda da Lizbon'da sarı-lacivertli kulüp ile yüz yüze temaslarda bulunacağı aktarıldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertli kulübün hazırladığı teklifin Jorge Jesus açısından oldukça cazip olduğu belirtilirken, önerilen maaşın Portekizli teknik adamın kariyerindeki en yüksek ücret olabileceği ifade edildi. Haberde, bu rakamın Jorge Jesus'un Al Hilal döneminde kazandığı yıllık 15 milyon euronun üzerine çıkabileceği aktarıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
