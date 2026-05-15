Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya için final kararı alındı. Daha önce sezon finali yapacağı açıklanan dizinin, alınan yeni kararla 3 bölüm sonra tamamen ekranlara veda edeceği duyuruldu.

SEZON FİNALİ KARARI İPTAL EDİLDİ

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin, sadık izleyici kitlesi sayesinde üçüncü sezon onayı aldığı biliniyordu. Ancak son dönemde rakip dizi Yeraltı’nın başlamasıyla reytinglerde yaşanan düşüşün ardından yapım ekibi sürpriz bir karar aldı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin ortak yapımcılarından Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin final yapacağını bizzat duyurdu. Sağyaşar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük finale son 3 bölüm! Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz.

Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.

Kanal D ekranlarında yayınlanan TİMS&B Productions yapımı Eşref Rüya unutulmayacak karakterleri, güçlü hikâyesi ve izleyicisiyle kurduğu bağla ekran yolculuğunu kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor."

İZLEYİCİLERE TEŞEKKÜR

Açıklamanın sonunda dizide emeği geçen tüm ekibe ve izleyicilere teşekkür edilirken, final bölümlerinin duygusal anlara sahne olması bekleniyor.

Bu sürpriz kararın ardında başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesinin yattığı öne sürüldü.