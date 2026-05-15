Üsküdar\'da fast-food zinciri protestosunda gerginlik

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan bir fast-food zinciri şubesi önünde protesto eylemi yapan vatandaşlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının sözlü saldırısıyla karşılaştı.
Mahalleye açılan fast-food şubesini, İsrail'e ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. O anların cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden kadın, öfkesini görüntü alan kişiye yöneltti.
Kadın, kayıt yapan kişiye yönelik, "Seni burada olduğuna pişman ederim, senin karşına benim gibi bir insan çıkmamış. Eğer o videoyu bir yerde göreyim var ya seni mahvederim" şeklinde tehditler savurdu.
