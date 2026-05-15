Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti

15.05.2026 00:00
Batman’da gece saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletin yaya geçidinde bir kişiye çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü Muhammed Çelik ile kimliği henüz belirlenemeyen yaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı’nda meydana geldi. Muhammed Çelik’in (22) kullandığı 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinde kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile yaya yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile yaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

