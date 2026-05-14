Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
14.05.2026 22:14
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’dan karayoluyla Adana’ya getirildi. Sağlık kontrolüne götürülen Kütahyalı’nın elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “Bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz” ifadelerini kullandı. Operasyon kapsamında toplam 128 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Adana’daki görüntüleri gündem oldu. Kütahyalı’nın elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekerken, muhabirlere verdiği yanıt da gündem yarattı.

21 İLDE DEV OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.

KELEPÇEYİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, karayoluyla Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı’nın elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı görüntüler dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda Kütahyalı’nın oldukça sakin tavırlar sergilediği görüldü.

“YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.

Sağlık işlemlerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki 2 kişi emniyete götürüldü.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği iddia edildi.

Ayrıca elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde, Kütahyalı’nın hesabına farklı şirketler aracılığıyla toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişinin olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    3 aya çıkar bir şey olmaz sonra devam 12 5 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen de izle 3 1
  • Fatih AVŞAR Fatih AVŞAR:
    Eee,. Adalet bı gün tecelli eder 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
