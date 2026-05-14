Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump\'ı resmi törenle karşıladı

Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün ülkenin başkenti Pekin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün sürmesi beklenen diplomatik temaslarına başladı.

9 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından Büyük Halk Salonu'nda onuruna düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşılandı. Tokalaştıktan sonra ülkelerinin resmi heyetlerini selamlayan ikili, Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı sırada tören alanının ortasına kurulan platformda esas duruşta bekledi. Daha sonra kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Şi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere Büyük Halk Salonu'na girdi.

TRUMP MEST OLDU

Tören sonrası konuşan ABD Başkanı Trump, "Öncelikle, bu çok az kişinin tanık olabildiği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular ve güzeldiler." dedi.

TRUMP RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA ÇİN'D GELMİŞTİ

Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında dün ülkenin başkent Pekin'e varmıştı. Trump ve kabine üyelerinin yanı sıra, ABD iş dünyasının önde gelen isimlerini taşıyan "Air Force 1" uçağı yerel saatle 20: 00 sıralarında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inmişti. Burada resmi törenle karşılanan Trump, daha sonra makam aracıyla kalacağı otele geçmişti.