Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim

ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"ACELEYE GETİRMEYECEĞİZ"

Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.

"İRAN'IN MÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çin seyahati öncesi Beyaz Saray'da son kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler. Biz oyun oynamayız. Biz sadece iyi bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Her halükarda bunun Amerikan halkı için çok iyi olacağına inanıyorum. Aslında İran halkı için de çok iyi olacağını düşünüyorum. İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yollardan ya da başka bir şekilde kazanacağız." dedi.