Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

12.05.2026 23:38
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın gözaltına altına alındığı öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda saldırıya uğradı.

TORREIRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde bir kişi tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI 

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SOL KAŞI İLE GÖZÜ ARASINDA KIZARIKLIK

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Hazımsızlık dl israfının biridir. Kanırta kanırta her sezon bu hazımsızları üst üste koyup döşeyip şampiyon oluyorlar ya, hazımsız ağlaklar 35 35 Yanıtla
    suna genç suna genç:
    Ülkendeki kızları sıraya dizmiş biri ona kızmıştır 21 26
  • Isa Avcıl Isa Avcıl:
    Karakteri olmayan fb ve Bjk var onlardan başka kim yapacak 13 36 Yanıtla
  • Faruk AK Faruk AK:
    Arif sen kendine yan seninkileri kim kanırtıyor ona bak :)) 19 10 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Şu rezalet,dünyanın hiç bir şehrinde olmaz? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
