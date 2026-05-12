Galatasaray\'ın yıldızı Torreira\'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda saldırıya uğradı.

TORREIRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde bir kişi tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SOL KAŞI İLE GÖZÜ ARASINDA KIZARIKLIK

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.