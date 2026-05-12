7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar sürüklendi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

SAMSUN

Samsun’un Havza ilçesi, etkili olan kuvvetli sağanak sonrası sele teslim oldu. İlçenin içinden geçen Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından dere kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, 1988 yılında da Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu ilçede büyük bir sel felaketi yaşanmıştı.

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

VALİLİK: İVEDİLİKLE MÜDAHALE EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, taşkınlara ivedilikle müdahale edildiğini, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

ANKARA

Ankara’nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kent merkezinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, sağanağın ardından bastıran dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde de zarar oluştu.

ÇANKIRI

Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri, vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise oluşan su birikintilerinin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.

Kentte trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, itfaiye ekipleri su baskını yaşanan bina ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

BOLU

Bolu’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Sağanak ve dolunun ardından kentte birçok noktada su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini azaltmasının ardından vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Şiddetli yağış nedeniyle D-100 kara yolunun kenarları ve alt geçitler de suyla doldu. Alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

YOZGAT

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sel suları nedeniyle yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle kent genelinde günlük yaşam kısa süreli aksadı.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde yollar sel sularıyla kaplandı.

Şiddetli yağış sonrası köy yollarında taşkınlar meydana gelirken, bölgede geniş su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını açıkladı.

KARABÜK

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

Çandırlar köyü mevkisinde kuvvetli yağış sonrası derenin taşmasıyla yolun bazı bölümleri suyla kaplandı. Sürücüler bölgede kontrollü şekilde ilerledi. Yağışın ardından çevredeki ekili tarım arazileri adeta gölete döndü. Bölgede ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA/ DHA/ İHA