7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Haberin Videosunu İzleyin
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
12.05.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
Haber Videosu

Başkent Ankara'nın yanı sıra Samsun, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Yozgat’ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı adeta felç etti. Dereler taştı, cadde ve iş yerleri su altında kaldı, bazı bölgelerde ise araçlar sel sularına kapıldı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar sürüklendi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

SAMSUN

Samsun’un Havza ilçesi, etkili olan kuvvetli sağanak sonrası sele teslim oldu. İlçenin içinden geçen Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından dere kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, 1988 yılında da Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu ilçede büyük bir sel felaketi yaşanmıştı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

 
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

VALİLİK: İVEDİLİKLE MÜDAHALE EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, taşkınlara ivedilikle müdahale edildiğini, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

 
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

ANKARA

Ankara’nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Kent merkezinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, sağanağın ardından bastıran dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde de zarar oluştu.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

ÇANKIRI

Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri, vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise oluşan su birikintilerinin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Kentte trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, itfaiye ekipleri su baskını yaşanan bina ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

BOLU

Bolu’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Sağanak ve dolunun ardından kentte birçok noktada su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini azaltmasının ardından vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Şiddetli yağış nedeniyle D-100 kara yolunun kenarları ve alt geçitler de suyla doldu. Alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

YOZGAT

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sel suları nedeniyle yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle kent genelinde günlük yaşam kısa süreli aksadı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

KASTAMONU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde yollar sel sularıyla kaplandı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Şiddetli yağış sonrası köy yollarında taşkınlar meydana gelirken, bölgede geniş su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını açıkladı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

KARABÜK

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Çandırlar köyü mevkisinde kuvvetli yağış sonrası derenin taşmasıyla yolun bazı bölümleri suyla kaplandı. Sürücüler bölgede kontrollü şekilde ilerledi. Yağışın ardından çevredeki ekili tarım arazileri adeta gölete döndü. Bölgede ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

Sağanak Yağmur, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Yozgat, Ankara, Samsun, Güncel, Gündem, Havza, Havza, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ankara 7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yol yolcu yol yolcu :
    Allah ım ülkemizi koru..! 16 1 Yanıtla
    Türkiye genci Türkiye genci:
    belediyeler alt yapı da sıfır yazık 1 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bol bol yaya kaldirimlari alt yapi calismalari sifir belediyelerde 8 1 Yanıtla
  • ahmet akça ahmet akça:
    geçmiş olsun 4 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    belediye 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Fenerbahçe Fransa Ligue 1’e damgasını vuran stoperin peşinde Fenerbahçe Fransa Ligue 1'e damgasını vuran stoperin peşinde
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
Memduh Büyükkılıç’tan “özel hayat“ çıkışı: Belediye başkanı ’benim özelim’ diyemez Memduh Büyükkılıç'tan "özel hayat" çıkışı: Belediye başkanı 'benim özelim' diyemez
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:07
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:55
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimdeki yol haritası
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası
08:52
Torreira’ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
08:30
Şehit yakınları için yeni düzenleme Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
08:23
Havza’da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:21
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
07:30
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
07:12
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
07:02
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: 7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.