Alanya\'da kıyıya vuran paketten 40 kilo uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında kıyıya vurduğu belirlenen paketten 40 kilo esrar maddesi çıktı. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve sahil hattındaki rutin denetim çalışmaları sırasında Keşefli Mahallesi sahilinde şüpheli bir paket tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON TL

Kıyıya vurmuş haldeki paketi muhafaza altına alan ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, içerisinde 40 kilo macun esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu tespit edildi. Söz konusu uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.