Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
11.05.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte katılımcılar konuştuğu sırada uyukladığı anlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı. 

DİĞER KATILIMCILAR KONUŞURKEN ŞALTERLERİ İNDİRDİ

Trump’ın uykulu anları, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı. Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı’nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

SON DÖNEMDE SIK SIK UYUYAKALIYOR

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu. ABD kamuoyunda Trump’ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Trump Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı
İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:43
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
22:29
Yamal’dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.