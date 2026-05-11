Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor

11.05.2026 22:48
Kahramanmaraş'ta yapımı süren yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması planlanıyor. Deprem güvenliği ön planda tutularak 19 metre uzunluğundaki 2 bin 233 fore kazık temel üzerinde inşa edilen stadyumun yüzde 35'i tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması öngörülüyor.

17 BİN 500 KAPASİTELİ YENİ STADYUM

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yapımı süren Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında hem spor müsabakalarına hem de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir tesis olarak hizmet verecek. 105 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, iş yerleri ile mescitler yer alacak.

''2027-2028 SEZONUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR''

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, AA muhabirine, stadyum inşaatında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyledi. İnşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Selvi,"17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nda imalatlarımız devam ediyor. Planlamalarımıza göre stadımızın 2027-2028 sezonunda açılması öngörülüyor." dedi.

''ŞEHRİN GÖZDE BİR ALANI OLACAK''

Prekast (ön dökümlü beton) üretimlerinin sürdüğünü, çelik çatı imalatı ile cephe çalışmalarına başlandığını aktaran Selvi, projenin yalnızca stadyumdan ibaret olmadığını ifade etti.

Deprem güvenliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında sosyal donatı alanlarımız bulunuyor. İlerleyen süreçte çevresinde spor kompleksleri de yer alacak. Stadyum içerisinde antrenman sahaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası da bulunacak. Stat, 19 metre uzunluğundaki 2 bin 233 fore kazığın üzerinde yükseliyor. Sağlam bir zemin oluşturulduktan sonra imalatlarımıza başladık. Deprem yaşamış bir şehirde aynı acıların tekrar yaşanmaması için imalat kalitesine gerekli önemi veriyoruz. Bittiğinde donanımlı spor komplekslerinin olduğu bir alan haline gelecek. Şehrin gözde bir alanı olacak."

Kahramanmaraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burak üstün Burak üstün:
    keşke önce vatandaşın ekonomik sıkıntılarına çözüm bulunsa 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
