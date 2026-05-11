Kolombiya’da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Dizini gıdıklayıp soyuyorlar

Kolombiya’da ortaya çıkan bir hırsızlık yöntemi sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre hırsızlar, kalabalık caddelerde hedef aldıkları kişilerin diz bölgesine dokunup gıdıklayarak kısa süreli denge kaybı yaşamalarına neden oluyor, ardından yere düşen kurbanların eşyalarını çalıyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan şüphelinin, diz bölgesine yaptığı temasın ardından şahsın bir anda yere düştüğü görülüyor.

O sırada çevrede bulunan diğer kişilerin hızla bölgeye yaklaşarak mağdurun eşyalarını aldığı anlar dikkat çekiyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Kolombiya’da büyük tartışma yarattı.

“GEÇİCİ FELÇ ETKİSİ” İDDİASI

Yerel kaynaklarda, şüphelilerin diz kapağı çevresindeki hassas sinirlere baskı uygulayarak kısa süreli hareket kaybı oluşturduğu öne sürüldü.

Ancak uzmanlar, görüntülerdeki yöntemin bilimsel olarak doğrulanmadığını ve olayın ani refleks kaybı ya da fiziksel müdahaleden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.