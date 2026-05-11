Güle güle Ederson! İşte yeni adresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Haberin Videosunu İzleyin
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
11.05.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
Haber Videosu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un yaz transfer döneminde Al-Nassr’a transfer olacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yıldız file bekçisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre yıldız file bekçisi, Al-Nassr’ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

AL-NASSR YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

İddialara göre Al-Nassr, geçtiğimiz ara transfer döneminde de Ederson için Fenerbahçe’nin kapısını çalmıştı. Suudi ekibinin yaz transfer döneminde yeniden resmi adım atması bekleniyor.

Basında yer alan haberlerde Brezilyalı kalecinin takım içindeki etkisi nedeniyle “olayların içindeki oyuncu” olarak değerlendirildiği ve ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Ederson’un transferinden yaklaşık 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. Ayrıca Sambacı kalecinin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu konuşuluyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ YILDIZLARIN PEŞİNDE

Son yıllarda dünya futbolunun önemli yıldızlarını kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüpleri, Avrupa’dan transfer hamlelerini sürdürüyor. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’ın, kaleci transferinde Ederson’u listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güle güle Ederson! İşte yeni adresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

09:24
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
09:07
Yok böyle penaltı Koca camianın kaderini değiştirdi
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi
08:51
22 yıldır beklenen an 904’te resmen mucize gerçekleşti
22 yıldır beklenen an! 90+4'te resmen mucize gerçekleşti
08:50
Araç sahipleri dikkat Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
08:42
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
07:51
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak
06:25
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
05:05
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 09:27:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Güle güle Ederson! İşte yeni adresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.