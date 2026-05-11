Khamzat\'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland\'ın paylaşımı bomba

UFC’de büyük heyecana sahne olan Orta Sıklet karşılaşmasında Sean Strickland, güçlü rakibi Khamzat Chimaev’i mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Dövüş boyunca sert darbelerin havada uçuştuğu mücadelede Strickland’ın yüzündeki hasar dikkat çekti.

MAÇ SONRASI YÜZÜNÜ PAYLAŞTI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sean Strickland, burnunun şişmiş ve darbe almış halini takipçileriyle paylaştı. Amerikalı dövüşçü paylaşımına, “Dünyanın en iyi işi” notunu ekledi. Kısa sürede gündem olan paylaşım, UFC hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

UFC’DE TAHTIN YENİ SAHİBİ

Khamzat Chimaev karşısında aldığı galibiyetle kariyerinin en önemli zaferlerinden birine imza atan Strickland, UFC Orta Sıklet kategorisinde zirveye çıktı. Dövüş sonrası yaşadığı fiziksel hasara rağmen yaptığı paylaşım, şampiyonun mücadeleci karakterini bir kez daha ortaya koydu.