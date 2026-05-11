Khamzat\'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland\'ın paylaşımı bomba

11.05.2026 09:43
Sean Strickland, Khamzat Chimaev’i mağlup ederek UFC Orta Sıklet şampiyonu oldu. Maç sonrası burnunun şiş ve patlak halini paylaşan Strickland, “Dünyanın en iyi işi” notunu düştü.

UFC’de büyük heyecana sahne olan Orta Sıklet karşılaşmasında Sean Strickland, güçlü rakibi Khamzat Chimaev’i mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Dövüş boyunca sert darbelerin havada uçuştuğu mücadelede Strickland’ın yüzündeki hasar dikkat çekti.

MAÇ SONRASI YÜZÜNÜ PAYLAŞTI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sean Strickland, burnunun şişmiş ve darbe almış halini takipçileriyle paylaştı. Amerikalı dövüşçü paylaşımına, “Dünyanın en iyi işi” notunu ekledi. Kısa sürede gündem olan paylaşım, UFC hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

UFC’DE TAHTIN YENİ SAHİBİ

Khamzat Chimaev karşısında aldığı galibiyetle kariyerinin en önemli zaferlerinden birine imza atan Strickland, UFC Orta Sıklet kategorisinde zirveye çıktı. Dövüş sonrası yaşadığı fiziksel hasara rağmen yaptığı paylaşım, şampiyonun mücadeleci karakterini bir kez daha ortaya koydu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 10:01:05. #7.13#
