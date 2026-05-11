Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
11.05.2026 09:09
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifinin detayları ortaya çıktı. PKK’nın silah bırakma sürecini izlemek ve toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulması planlanıyor. Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarına hız verilirken, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının teyit ve tespitinin ardından işletilecek süreci yürütmek üzere oluşturulması planlanan mekanizmanın detaylarına Haberler.com ulaştı.

Üzerinde çalışılan taslağın adının "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi” olması planlanıyor. Taslağa göre işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci, oluşturulacak bir kurul takip edecek. Kurul’un adı, “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olacak.

KURUL, TÜM SÜRECİ TAKİP EDECEK

Kurul, hem kurumlar arası eş güdümü sağlayacak hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan terör unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edecek.

KURULDA HANGİ KURUMLAR OLACAK?

Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve  Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ İZLEYECEK

Kurul, terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakma sürecini objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izleyecek ve tespitleri yapacak.

Silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından örgüt üyelerinin toplumsal hayata uyumu için planlamaları da bu kurul yapacak.

TBMM’YE RAPOR VERECEK

Kurul aynı zamanda süreçteki aşamaları rapor halinde periyodik aralıklarla TBMM Başkanlığı’na sunacak.

Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizma da işletilecek. Kurumların birlikte hareket etmesi sağlanacak.

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
Savaş Hindistan'ı fena vurdu! Modi'den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
