Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarına hız verilirken, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının teyit ve tespitinin ardından işletilecek süreci yürütmek üzere oluşturulması planlanan mekanizmanın detaylarına Haberler.com ulaştı.
Üzerinde çalışılan taslağın adının "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi” olması planlanıyor. Taslağa göre işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci, oluşturulacak bir kurul takip edecek. Kurul’un adı, “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olacak.
Kurul, hem kurumlar arası eş güdümü sağlayacak hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan terör unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edecek.
Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.
Kurul, terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakma sürecini objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izleyecek ve tespitleri yapacak.
Silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından örgüt üyelerinin toplumsal hayata uyumu için planlamaları da bu kurul yapacak.
Kurul aynı zamanda süreçteki aşamaları rapor halinde periyodik aralıklarla TBMM Başkanlığı’na sunacak.
Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizma da işletilecek. Kurumların birlikte hareket etmesi sağlanacak.
