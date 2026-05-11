Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden somut sonuç çıkmaması ve yükselen petrol fiyatları piyasaları etkiledi. Güçlenen doların da baskısıyla altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI VURDU

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının ardından düşüşe geçti. Görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çekti.

Artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımcıların faiz politikalarına ilişkin beklentileri değişirken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep baskı altında kaldı.

GÜÇLENEN DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

ABD dolarındaki yükseliş de altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirirken, talepte zayıflamaya neden oldu.

ONS ALTIN YÜZDE 1 GERİLEDİ

Piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüş yaşayarak 4 bin 668 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, son işlemlerde ise 4 bin 673 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ons altındaki geri çekilme iç piyasada gram altına da yansıdı. Gram altın yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 6 bin 811 TL seviyelerine kadar düştü. Gram altın şu sıralarda ise 6 bin 823 TL seviyelerinden işlem görüyor.

TRUMP, İRAN’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın ABD’nin barış görüşmesi teklifine verdiği yanıtı reddettiği belirtildi. Bu gelişme, yaklaşık 10 haftadır devam eden çatışmaların kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

İran ve Lübnan’da büyük yıkıma neden olan çatışmaların, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini de olumsuz etkilediği ve küresel enerji fiyatlarında yükselişe yol açtığı ifade ediliyor.