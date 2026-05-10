Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Mücteba Hamaney\'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
10.05.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran basınına göre dini lider Mücteba Hamaney, birleşik silahlı kuvvetler komutanlığına operasyonların sürdürülmesi ve düşmanlara sert karşılık verilmesi yönünde yeni talimatlar verdi. İran’ın Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı da ABD ve İsrail’e karşı askeri planların hazır olduğunu açıkladı. Uzmanlar, Tahran yönetiminin son dönemde daha agresif bir askeri doktrine yöneldiğini ve Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanabileceğini belirtiyor.

İran’da tansiyonu yükselten yeni gelişmeler yaşanıyor. İran basınına göre, İran lideri Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney, birleşik silahlı kuvvetler komutanlığına “operasyonların sürdürülmesi ve düşmanlara sert şekilde karşılık verilmesi” yönünde yeni talimatlar verdi. Açıklama, İran ile ABD-İsrail hattında son dönemde artan gerilimin ardından geldi.

“ABD VE İSRAİL’E KARŞI PLANLAR HAZIR”

İran’ın savaş dönemindeki en kritik askeri yapılanmalarından biri olan Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı’nın komutanı da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail kaynaklı olası saldırılara karşı kapsamlı planların hazır olduğunu duyurdu.

Komutanlık, İran ordusu ile Devrim Muhafızları arasındaki operasyonel koordinasyonu sağlayan en üst askeri merkezlerden biri olarak biliniyor. İran basınında yer alan açıklamalarda, ülkenin “savunma pozisyonundan saldırı konseptine geçtiği” yönündeki mesajlar dikkat çekti.

İRAN’IN ASKERİ DOKTRİNİ DEĞİŞİYOR

Son aylarda dış basında yayımlanan analizlerde, İran’ın askeri stratejisinde önemli değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. Özellikle İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmalar sonrası Tahran yönetiminin daha agresif bir askeri yaklaşım benimsediği değerlendiriliyor.

İranlı komutanlar son dönemde yaptıkları açıklamalarda, füze ve İHA operasyonlarının daha geniş çaplı sürdürüleceğini belirtmişti. Bazı analizlerde İran’ın artık “savunma” yerine “önleyici saldırı” doktrinine yöneldiği yorumları yapılıyor.

MÜCTEBA HAMANEY İDDİALARI GÜNDEMDE

İran’da son dönemde Mücteba Hamaney’in devlet yönetimi ve askeri karar alma süreçlerinde daha görünür hale gelmesi dikkat çekiyor. Dış basında yer alan bazı analizlerde, Mücteba Hamaney’in güvenlik bürokrasisi ve Devrim Muhafızları üzerindeki etkisini artırdığı öne sürüldü.

Özellikle İran’daki savaş ve kriz sürecinde yapılan açıklamalar, Mücteba Hamaney’in ülkenin sertlik yanlısı politikalarının merkezindeki isimlerden biri haline geldiği yorumlarına neden oldu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

İran’ın son açıklamaları, Orta Doğu’da yeni bir askeri gerilim dalgası yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Uzmanlar, İran’ın bölgedeki Amerikan üsleri, enerji hatları ve İsrail bağlantılı hedeflere yönelik tehditlerinin küresel piyasaları da etkileyebileceğini belirtiyor.

Son dönemde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizler ve petrol sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle enerji piyasalarında zaten ciddi dalgalanmalar yaşanıyordu.

İran, Son Dakika

Son Dakika İran Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı

13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
10:03
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:01:29. #7.12#
SON DAKİKA: Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.