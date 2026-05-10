Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde saldırıya uğrayan dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın sanıklarından Yakup Karakoç ile yıllar sonra görüştü.

Saldırı nedeniyle yargılanan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Karakoç’un, Kılıçdaroğlu’na ulaşarak görüşmek istediği öğrenildi. Görüşme, Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşti.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM" DEDİ, ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Görüşmede Yakup Karakoç yaşananları "en büyük pişmanlığım" olarak nitelendirdi. Karakoç’un, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise bu sözlere, “Estağfurullah” yanıtını verdiği aktarıldı.

HELALLEŞİP KUCAKLAŞTILAR

Karakoç’un Kılıçdaroğlu’ndan helallik istediği, Kılıçdaroğlu’nun da özrü kabul ettiği belirtildi. Görüşmenin sonunda ikilinin kucaklaştığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haber Filesi'nin haberine göre; Karakoç’un ise Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim” sözleriyle karşılık verdiği öğrenildi.

ÇUBUK’TAKİ SALDIRI TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katıldığı sırada saldırıya uğramış, yaşanan olay uzun süre Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Kılıçdaroğlu’nun bir eve sığındığı görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.