Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
10.05.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Haber Videosu

2019 yılında Ankara Çubuk’ta şehit cenazesinde saldırıya Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl sonra kendisini linç etmek isteyen Yakup Karakoç ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "En büyük pişmanlığım" diyerek kendisinden helallik isteyen Karakoç’un özrü kabul etti.

21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde saldırıya uğrayan dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın sanıklarından Yakup Karakoç ile yıllar sonra görüştü.

Saldırı nedeniyle yargılanan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Karakoç’un, Kılıçdaroğlu’na ulaşarak görüşmek istediği öğrenildi. Görüşme, Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM" DEDİ, ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Görüşmede Yakup Karakoç yaşananları "en büyük pişmanlığım" olarak nitelendirdi. Karakoç’un, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise bu sözlere, “Estağfurullah” yanıtını verdiği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

HELALLEŞİP KUCAKLAŞTILAR

Karakoç’un Kılıçdaroğlu’ndan helallik istediği, Kılıçdaroğlu’nun da özrü kabul ettiği belirtildi. Görüşmenin sonunda ikilinin kucaklaştığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haber Filesi'nin haberine göre; Karakoç’un ise Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim” sözleriyle karşılık verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

ÇUBUK’TAKİ SALDIRI TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katıldığı sırada saldırıya uğramış, yaşanan olay uzun süre Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Kılıçdaroğlu’nun bir eve sığındığı görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kemal Kılıçdaroğlu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Akif Karahan Akif Karahan:
    Özgür özeli gördükten sonra kemal kılıçtaroğluna şükretmiş olarak anladım. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı
Köyün kahramanı Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar’ı kurtardı Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80’i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:51
Pavyonda servet saçtı Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
07:20
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan’a statü verilmesi hukuken mümkün değil
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:00:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.