Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
10.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore’nin anayasasında yaptığı değişiklikle, liderliğin hedef alınması veya nükleer komuta sistemine saldırı durumunda otomatik nükleer karşılık verilmesinin önü açıldı. Uzmanlar, düzenlemenin fiilen Kim Jong Un’a yönelik olası bir suikast senaryosunu kapsadığını değerlendirirken, Pyongyang yönetimi nükleer statüsünün “geri döndürülemez” olduğunu savunuyor.

Kuzey Kore’nin anayasasında yaptığı değişiklikle, ülkenin nükleer komuta sistemine yönelik saldırı veya liderliğin hedef alınması durumunda otomatik nükleer karşılık verilmesinin önü açıldı. Dış basında yer alan analizlerde, düzenlemenin fiilen Kim Jong Un’a yönelik olası bir suikast senaryosunu kapsadığı değerlendirildi.

“OTOMATİK VE DERHAL KARŞILIK” DETAYI

Yeni düzenlemede, nükleer kuvvetlerin komuta ve kontrol sisteminin tehdit altına girmesi halinde nükleer saldırının “otomatik ve derhal” gerçekleştirileceği belirtildi. Uzmanlara göre Kuzey Kore’de nükleer karar mekanizmasının büyük ölçüde Kim Jong Un’a bağlı olması nedeniyle bu adım, liderin öldürülmesi halinde otomatik misilleme anlamına geliyor.

NÜKLEER YETKİ TAMAMEN KİM JONG UN’DA

Pyongyang yönetimi ayrıca Kim Jong Un’un nükleer silahlar üzerindeki tam yetkisini anayasal güvence altına aldı. Kuzey Kore yönetimi, ülkenin nükleer statüsünün artık “geri döndürülemez” olduğunu savunuyor.

GÜNEY KORE İLE GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Kuzey Kore son anayasa değişikliklerinde Güney Kore ile birleşme hedefini de resmen terk etti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin artık Güney Kore’yi kalıcı düşman olarak konumlandırdığını belirtiyor.

Kim Jong Un, Kim Jong-un, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Son Dakika

Son Dakika Kim Jong-un Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:26:19. #7.13#
SON DAKİKA: Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.