Resmi Gazete\'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09.05.2026 08:00
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Avcı’nın yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı. Erdoğan’ın henüz 33 yaşında olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Boşalan göreve ise Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi.

Genç yaşta yapılan üst düzey bürokratik atama kamuoyunda dikkat çekti.

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Zikrullah Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi’nde çift anadal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

Bir süre Halk Bankası’nda görev yapan Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDE GÖREV YAPTI

Rize Valiliği’nde il merkez stajını tamamlayan Erdoğan, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev aldı.

Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlayan Erdoğan, yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

Dönem Kaymakamlık Kursu’nun ardından 2020-2022 yılları arasında Isparta’nın Uluborlu ilçesinde, 2022-2024 yılları arasında ise Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Erdoğan, 1 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdoğan’ın iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.

