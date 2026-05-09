09.05.2026 07:37
Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı, yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2026 Cumartesi sayısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanının değiştiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

SPK BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Aynı kararnameyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütçü atanırken, kurulun ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sümbül seçildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun başkanlık görevine İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine ise Abdi Serdar Üstün Salih getirildi.

TCMB Başkan Yardımcılığı koltuğuna Yusuf Emre Akgündüz otururken, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı; bu göreve Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcılığına ise Ahmet Alemdar getirildi.

YENİ TÜİK BAŞKANI MEHMET ARABACI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı için Arabacı görevlendirildi.

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

VERGİ DENETİM KURULU'NDA DA GÖREV ALDI

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

