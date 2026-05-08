Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna\'dan ateşkes kararı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Rusya tarafından duyurulan 3 günlük geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“HER İKİ ÜLKEDEN 1000 ESİRİN TAKASINI İÇERMEKTEDİR”

ABD Başkanı, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 günlük ateşkes (9, 10 ve 11 Mayıs) ilan edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını da içermektedir." ifadelerini kullandı.

“TALEP DOĞRUDAN BENDEN GELDİ”

Donald Trump, talebin doğrudan kendisinden geldiğini vurgulayarak, "Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bunu kabul etmelerinden dolayı çok memnunum. Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktaran Trump, "Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

RUSYA, 8-9 MAYIS TARİHLERİNDE ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya, Zafer Günü nedeniyle halihazırda Ukrayna ile ateşkes ilan etmişti. 5 Mayıs 2026 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da 2 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı uyarınca, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin kutlanması şerefine 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde ateşkes ilan edilmiştir. Ukrayna tarafının da buna uymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.