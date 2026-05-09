Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye\'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu\'da büyük panik var
09.05.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de deniz yetki iddialarını güçlendirecek yeni bir yasa hazırlıyor. Tasarının doğal gaz sahalarını kapsadığı belirtiliyor. Bu hamle Yunanistan’da geniş yankı buldu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, TBMM’ye sunulması beklenen tasarıyla Ankara’nın denizlerdeki hak ve yetki iddialarının daha sağlam bir hukuki çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.

Kaynaklar, hazırlanan düzenlemenin potansiyel doğal gaz sahalarına yönelik anlaşmazlıkları da içerdiğini belirtirken, çalışmanın Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yasal zeminde güçlendireceği ifade edildi.

YUNANİSTAN'I TEDİRGİN ETTİ

Bu iddianın Yunanistan’da yakından takip edildiği, Atina basınında geniş yankı bulduğu görüldü.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin atacağı olası adımların Doğu Akdeniz’deki gerilimi yeniden artırabileceği yorumları öne çıkıyor.

Pentapostagma haber sitesinde "Erdoğan çıldırmış durumda" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“"Ankara'nın artık maskeyi bile kaldırmadığı her zamankinden daha açık. Erdoğan, her türlü provokasyon sınırını aşan bir hamleyle, keyfi uygulamalarını kanun olarak 'vaftiz etmeye' çalışıyor ve Yunanistan'ın güçlendiği bir anda gerilim ortamına neden oluyor"”

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ YASA TASARISINI TÜRK PARLAMENTOSUNA SUNMAYA HAZIRLANIYOR"

HuffPost Greece'de de Türkiye'nin haklarını savunması acımasızlık olarak değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

“"Türkiye'nin acımasız iddiaları, Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesi konusunda Yunanistan-Türkiye gerilimini ve Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini yeniden alevlendirecektir. Bloomberg'e göre Erdoğan hükümeti, Ege ve Akdeniz denizlerindeki potansiyel doğal gaz rezervlerine sahip ihtilaflı bölgeler üzerinde denizcilik yargı yetkisini tesis etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını Türk parlamentosuna sunmaya hazırlanıyor."”

"GERİLİM ALEVLENİR"

Ekathimerini'nin haberinde de şu bölüm yer aldı:

“"Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerdeki denizcilik hak iddialarını resmileştirmek için yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor; bu adım, Yunanistan ve Kıbrıs ile enerji kaynakları konusunda yaşanan gerilimleri yeniden alevlendirebilir."”

Yunanistan, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Gündem Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 07:36:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.