Türkiye\'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu\'da büyük panik var

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, TBMM’ye sunulması beklenen tasarıyla Ankara’nın denizlerdeki hak ve yetki iddialarının daha sağlam bir hukuki çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.

Kaynaklar, hazırlanan düzenlemenin potansiyel doğal gaz sahalarına yönelik anlaşmazlıkları da içerdiğini belirtirken, çalışmanın Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yasal zeminde güçlendireceği ifade edildi.

YUNANİSTAN'I TEDİRGİN ETTİ

Bu iddianın Yunanistan’da yakından takip edildiği, Atina basınında geniş yankı bulduğu görüldü.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin atacağı olası adımların Doğu Akdeniz’deki gerilimi yeniden artırabileceği yorumları öne çıkıyor.

Pentapostagma haber sitesinde "Erdoğan çıldırmış durumda" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“"Ankara'nın artık maskeyi bile kaldırmadığı her zamankinden daha açık. Erdoğan, her türlü provokasyon sınırını aşan bir hamleyle, keyfi uygulamalarını kanun olarak 'vaftiz etmeye' çalışıyor ve Yunanistan'ın güçlendiği bir anda gerilim ortamına neden oluyor"”

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ YASA TASARISINI TÜRK PARLAMENTOSUNA SUNMAYA HAZIRLANIYOR"

HuffPost Greece'de de Türkiye'nin haklarını savunması acımasızlık olarak değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

“"Türkiye'nin acımasız iddiaları, Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesi konusunda Yunanistan-Türkiye gerilimini ve Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini yeniden alevlendirecektir. Bloomberg'e göre Erdoğan hükümeti, Ege ve Akdeniz denizlerindeki potansiyel doğal gaz rezervlerine sahip ihtilaflı bölgeler üzerinde denizcilik yargı yetkisini tesis etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını Türk parlamentosuna sunmaya hazırlanıyor."”

"GERİLİM ALEVLENİR"

Ekathimerini'nin haberinde de şu bölüm yer aldı:

“"Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerdeki denizcilik hak iddialarını resmileştirmek için yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor; bu adım, Yunanistan ve Kıbrıs ile enerji kaynakları konusunda yaşanan gerilimleri yeniden alevlendirebilir."”